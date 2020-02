Maradona jr., frecciatina a Ronaldo: “Quando lo paragonano a Messi mi alzo e me ne vado”

TORINO- Intervistato dai microfoni di Cadena SER, Maradona jr. ha voluto esprimere il suo pensiero riguardo l’eterna sfida tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: “L’argentino è un vero e proprio fenomeno. Ronaldo, al contrario, è un gran calciatore, un giocatore molto buono. Quando lo paragonano a Messi, però, mi alzo e me ne vado. Lionel è molto meglio del portoghese, anche se non si può certamente avvicinare a Maradona, che era un extraterrestre. Mio padre, a Napoli, è visto come un Dio”.

