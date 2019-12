Mandzukic, si fa largo la suggestione Atalanta

TORINO- Il matrimonio tra Mario Mandzukic e la Juventus è ormai al capolinea. Il centravanti croato è stato tagliato fuori dal progetto tecnico del club bianconero, che attende solamente l’apertura della finestra invernale di mercato per trovargli una nuova sistemazione. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, si starebbe facendo largo l’ipotesi Atalanta, con i bergamaschi che avrebbero nel numero 17 il grande colpo Champions. Visti i tempi di recupero di Duvan Zapata ancora indefiniti, i nerazzurri sono alla ricerca di un centravanti d’esperienza e la possibilità di giocare gli ottavi di Champions potrebbe convincere Mandzukic ad accettare. E chissà che, in questi discorsi, non rientri anche il nome di Dejan Kulusevski…