Mandzukic, la volontà di restare a Torino e quel no in estate al Psg

TORINO- In questi giorni si è consumato l’addio di Mario Mandzukic, che con un post ha salutato i tifosi della Juventus e tutto l’ambiente che, per quasi cinque anni, è stato casa sua. Il croato è pronto ad iniziare una nuova avventura in Qatar, anche se con il rammarico di non essere riuscito a far cambiare idea a Maurizio Sarri. Un’idea che lo aveva portato, secondo Tuttosport, a rifiutare anche la serrata corte del Psg in estate. Prima dell’arrivo di Icardi a Parigi, infatti, l’obiettivo numero uno del ds Leonardo era proprio il numero 17. Il brasiliano ex Milan arrivò addirittura sotto casa sua per convincerlo a firmare, ma senza che Mandzukic abbia ascoltato la proposta.