Mandzukic, il retroscena: il croato non ha gradito l’addio di Allegri

TORINO- Da ormai un mese Mario Mandzukic ha cominciato una nuova avventura calcistica, unendosi ai qatarioti dell’Al Duhail. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, il centravanti croato non avrebbe gradito l’addio alla Juventus, sentendosi in qualche modo tradito dal suo ex club. A scatenare la rabbia sarebbe stato l’addio in panchina di Massimiliano Allegri, grande estimatore dell’ex Bayern Monaco. L’arrivo di Sarri non sarebbe piaciuto al giocatore, che si è visto retrocedere da intoccabile titolare a ultima scelta per l’attacco.