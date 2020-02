Mandzukic, il retroscena: ci aveva provato anche il Benevento

TORINO- Macinando punti su punti, il Benevento di mister Pippo Inzaghi si sta avvicinando alla seconda promozione in serie A della sua storia. Il club campano, che punta a tornare in massima serie per restarci, aveva tentato il colpaccio dalla Juventus nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l’ex tecnico del Milan aveva sognato l’arrivo in giallorosso di Mario Mandzukic, in rotta con il club bianconero prima del trasferimento del Qatar. A rendere praticamente impossibile l’operazione sono state la alte cifre in ballo, in primis l’ingaggio del croato.