Mandzukic, il Qatar è sempre più vicino

TORINO- Anche per la supercoppa italiana, in palio domani tra Juventus e Lazio, Mario Mandzukic non è stato incluso nella lista dei convocati di Maurizio Sarri. Il centravanti croato, separato in casa dopo aver rifiutato la cessione nell’ultima estate, attende solamente l’apertura della finestra invernale per cambiare compagine. Allontanatesi Milan e Bayern Monaco, le soluzioni attualmente disponibili per il numero 17 sono quelle che lo porterebbero in Qatar, destinazione a lui gradita. Possibile, però, un colpo di scena e un passaggio nel campionato cinese.