Mandzukic, il Milan esce di scena

TORINO- Come ormai consuetudine, Mario Mandzukic è stato escluso da Maurizio Sarri dalla lista dei convocati della Juventus per la prossima partita. Il croato, ormai separato in casa dalla scorsa estate, attende solamente l’apertura della finestra di mercato invernale, che dovrebbe portarlo lontano da Torino. Negli scorsi giorni diversi club sono stati accostati all’ex centravanti di Atletico Madrid e Bayern Monaco, tra cui anche il Milan. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, però, i rossoneri avrebbero deciso di puntare su Ibrahimovic, tralasciando la pista che portava a Mandzukic. Resta invece viva l’opzione Qatar, così come quella cinese.