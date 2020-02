Mancini: “Juve favorita, Ronaldo fa ancora la differenza. Sarri non è in difficoltà”

TORINO- Roberto Mancini, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato della sfida tra Juve e Inter: “Per i nerazzurri diventerebbe dura in caso di ko, soprattutto con un successo della Lazio. Rincorrere mette pressione, non si può più sbagliare. Ronaldo? Segna e fa ancora la differenza, ma la Juve ha venti fenomeni e non solo lui. C’è Dybala per esempio, mentre l’Inter ha Lautaro, che mi ricorda molto Tevez. Diventerà il numero uno in futuro. Pronostico? Juve ancora favorita, ma non vorrei azzardare pronostici. Sarri? Non è in difficoltà, è ancora in corsa su tutti i fronti possibili. Dopo anni di successi è normale un calo per il club, ma non dipende dall’allenatore”.

