Mancini avvisa la Juve: “Anche le partite più semplici vanno giocate”

TORINO- Giornata di sorteggi di Champions League, che hanno visto la Juventus essere abbinata al Lione per gli ottavi di finale. Sfida sulla carta scontata, ma che i bianconeri dovranno non sottovalutare per non incappare in una nuova eliminazione a sorpresa come quella della passata stagione. L’avviso lo lancia il ct azzurro Roberto Mancini, intervistato dai microfoni di Sky Sport in occasione della cerimonia di premiazione per il Golden Boy: “Il Napoli, sulla carta, ha pescato l’avversario più complicato. Poi le sfide vanno giocate tutte e nel calcio non si sa mai. Da qui a fine febbraio possono cambiare moltissime cose”.