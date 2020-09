Manchester United su Bale: la pista Douglas Costa perde quota

TORINO – Nuovi intrecci internazionali nel calciomercato estivo! Nei giorni scorsi si era parlato dell’interesse del Manchester United per Douglas Costa: gli inglesi avevano chiesto informazioni sull’esterno brasiliano e avrebbero anche avviato dei contatti con la Juventus per un’eventuale trattativa.

Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i Red Devils avrebbero puntato il mirino su Gareth Bale. L’esterno gallese classe 1989 sembra ormai destinato a lasciare il Real Madrid, che lo acquistò nel 2013 per 100 milioni di euro: sulle sue tracce, quindi, si sarebbe messo il club di Manchester, alla ricerca di un rinforzo di valore sulla fascia. Per questo, la pista che porta a Douglas Costa sembra aver perso quota, mentre potrebbe spianarsi la strada per il ritorno di Bale in Premier League.