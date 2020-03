Malagò: “Juve-Inter? Giocarla in settimana sarebbe la scelta migliore”

TORINO- Nelle ultime ore è spuntata una nuova opzione riguardo Juve-Inter. I due club, infatti, potrebbero sfidarsi in settimana anzi che il 13 maggio, data inizialmente fissata per il recupero, con relativo rinvio della gare di coppa Italia. Una soluzione che ha incontrato l’approvazione di Giovanni Malagò, presidente del CONI, che ai microfoni di Pressing ha sentenziato: “Juve Inter in settimana è la soluzione migliore”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<