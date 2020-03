Macheda: “Serie A? Preferirei giocare nella Lazio che nella Juve”

TORINO- Federico Macheda, ex promessa del vivaio del Manchester United, ha concesso un’intervista ai microfoni di Goal.com: “Riuscire a rimanere ad alti livelli in una squadra come il Manchester United è molto complicato. Difficile restare tanti anni in quel club, ma io ho lasciato un’impronta nella sua storia. Ai miei tempi c’erano grandi giocatori nel reparto offensivo. Italia? Mi piacerebbe giocare nella Lazio, perchè ne sono tifoso. La preferirei anche alla Juve”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<