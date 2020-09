Maccarone: “La Juventus non ha dato a Sarri il tempo di fare bene”

TORINO – Massimo Maccarone, ex attaccante dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della scorsa stagione della Juventus: “La mia idea sull’esonero di mister Maurizio Sarri dalla Juventus? Vi spiego io il problema. Non gli hanno dato il tempo di fare bene. Ha avuto problemi di salute ed è rimasto fermo per un certo periodo. In seguito c’è stato il Covid. Un allenatore come il toscano ha bisogno di tempo per potere incidere nel modo giusto e, a mio parere, non gli è stato concesso”.