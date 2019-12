Lukaku: “Ho parlato con Ronaldo in estate e mi ha detto che la Serie A è il campionato più difficile al mondo”

TORINO- L’Inter vola al passo della Juventus in testa alla classifica, anche per merito dei gol messi a segno da Romelu Lukaku. Il centravanti belga, al centro di un duello di mercato tra i due club in estate, ha svelato un retroscena ai microfoni del New York Times: “Prima di venire a Milano ho parlato con Cristiano Ronaldo. Mi ha detto che la Serie A è il campionato più difensivo e difficile del mondo. Ha segnato ovunque è andato, ma ha confermato che farlo qui da voi è più complicato. E se lo afferma uno come Cristiano allora vuol dire che è vero”.