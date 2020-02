Locatelli: “Ho sofferto le critiche in passato, mi piacerebbe tornare in una big”

TORINO- Obiettivo di mercato da diverse stagioni della Juventus, Manuel Locatelli, centrocampista in forza al Sassuolo, ha aperto le porte al trasferimento in bianconero tramite un’intervista concessa a DAZN: “Al Milan non ero mentalmente tranquillo e questo mi ha dato problemi. Ero convinto di poter fare giocate importanti ogni volta e ho sofferto molto le critiche provenienti dai giornali. Non è stato un momento facile. Futuro? Mi piacerebbe tornare a giocare in una big. Sono ambizioso e spero di tornarci al più presto, ma per ora non mi monto la testa e penso solo al presente”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<