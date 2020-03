Rugani: “Sto bene, supereremo questa situazione”

TORINO – La Juventus ha aperto una diretta su YouTube e JTV dal titolo “A Casa con la Juve”. Enrico Zambruno e Claudio Zuliani si sono collegati in live stream con Daniele Rugani e Martina Rosucci.

Queste le dichiarazioni di Rugani, primo calciatore italiano colpito dal Coronavirus: “Sono sempre stato abbastanza bene, non ho avuto i sintomi di cui si parla in giro. Sono stato fortunato, ma è stata una bella botta perché sono stato il primo nel nostro ambiente. Mi auguro sia servito a sensibilizzare tutti. Ringrazio tutti qui pubblicamente per i messaggi ricevuti. Io sto bene, state tranquilli. Supereremo tutti questa situazione”.