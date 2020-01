LIVE – Juventus u19-Fiorentina u19

TORINO- Dopo il successo esterno in casa del Napoli della scorsa settimana, che ha aperto al meglio il 2020, la Juventus under19 di Lamberto Zauli torna in campo. Baby bianconeri impegnati in campionato contro la Fiorentina dodicesima a Vinovo, in un match che potrebbe consegnare loro il terzo posto in classifica.Potrete seguire il match in diretta testuale proprio qui su Juvenews.eu a partire dalle 17:

16.37: Lutto al braccio per i bianconeri in ricordo di Pietro Anastasi, scomparso ieri all’età di 71 anni.

FORMAZIONI UFFICIALI:

JUVENTUS (4-3-1-2): Israel; Leo, Dragusin, Vlasenko, Anzolin; Ranocchia, Leone, Ahamada; Tongya; Moreno, Da Graca. All. Zauli.

FIORENTINA (4-3-3): Chiorra; Pierozzi, Chiti, Dalle Mura, Simonti; Fiorini, Beloko, Montiel; Bianco, Spalluto, Koffi. All. Bigica.