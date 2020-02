LIVE – Coppa Italia under19, Fiorentina-Juventus: inizia il match

TORINO- Dopo l’importante successo in rimonta contro l’Atalanta in campionato, la Juventus under19 si concentra ora sulla Coppa Italia. Bianconeri in campo contro la Fiorentina al Franchi, in trasferta contro una squadra dimostratasi già ostica nei precedenti. Diretta testuale del match qui su Juvenews.eu a partire dalle 17:

4′- Primi minuti di gara di studio tra le due squadre. Fiorentina che prova a tenere il pallino del gioco, mentre la Juve ha fino ad ora impostato una partita di contropiede.

17.02- Inizia in questo momento il match.

FORMAZIONI UFFICIALI:

FIORENTINA (4-3-3): Brancolin; Pierozzi, Ponsi, Dutu, Dalle Mura; Beloko, Fruk, Lovisa; Kukovec, Koffi, Fiorini. All. Bigica.

JUVENTUS (4-3-1-2): Israel; Leo, Dragusin, Gozzi, Anzolin; Ranocchia, Fagioli, Ahamada; Tongya; Da Graca, Petrelli. All. Zauli.

