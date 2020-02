Lirola: “La Juve mi ha aiutato a crescere, ma non è imbattibile. Dybala ha i colpi del numero 10”

TORINO- Pol Lirola, un passato nelle giovanili della Juventus, ha analizzato la sfida di domani ai microfoni di Tuttosport: “Non ho nessun rimpianto, sono arrivato a Torino molto giovane e davanti a me c’era una concorrenza spietata. Un anno e mezzo che è stato comunque importante, perchè mi ha aiutato a crescere come calciatore e come persona. La Juve non è una squadra imbattibile e lo dimostra il ko di Napoli. Sarà una partita tosta, ma noi ci stiamo preparando al meglio per provare a fare felici i nostri tifosi. Bisognerà sfruttare anche il più piccolo episodio. Dybala? Ha i colpi del numero 10. Lo conosco bene, guai a perderlo di vista domani. È diverso dagli altri, per questo l’ho scelto anche nella mia squadra del fantacalcio. Affrontare campioni simili è impegnativo, ma anche uno stimolo in più”.