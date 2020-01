Lippi: “La Juve ha sbagliato l’approccio, ma è ancora al 60%. Può vincere la Champions”

TORINO- Marcello Lippi, il giorno dopo il ko della Juve a Napoli, ha analizzato la situazione dei bianconeri tramite un’intervista ai microfoni di Gr Parlamento: “Inter e Lazio hanno ancora la possibilità di lottare per un trofeo importante alla fine della stagione. La Juve ha sbagliato approccio, forse pensando di poterla risolvere con una giocata visto il brutto momento del Napoli. Chi insegue, però, dovrà preoccuparsi perchè i bianconeri sono solo al 60% delle loro possibilità, ma ciò è bastato per essere in cima alla classifica, agli ottavi di Champions e in semifinale di coppa Italia. Escluso qualche scivolone come quello di ieri, questa squadra migliorerà molto e se a marzo avrà i suoi uomini migliori a disposizione potrà vincere la Champions. Futuro? Non allenerò più un club. Se arriverà qualche proposta, potrei allenare una Nazionale non tanto lontana come la Cina per divertirmi ancora. Bryant? La notizia del suo addio ha rovinato una bella giornata di sport. Una bella persona, avrebbe potuto dare ancora molto al basket”.