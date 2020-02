Lippi (ag.Chiellini): “La sua presenza è di aiuto a tutti, non ci saranno problemi per il rinnovo”

TORINO- Ai microfoni di TMW Radio, il procuratore Davide Lippi ha parlato a lungo di Giorgio Chiellini: “Il suo rinnovo sarà ufficiale quando lo comunicherà la Juventus, ma detto tra noi non dovrebbero esserci problemi. Lui sta bene e sente di poter andare ancora avanti. Domenica ci ha sorpresi con il suo rientro anticipato, ma quando si mette in testa qualcosa nessuno può fermarlo. Non sapevo neanche io che avrebbe giocato. La sua presenza è di aiuto a tutti, specialmente per i giovani come De Ligt. Sta bene, deve solo riprendere confidenza con il campo. Giorgio ha dentro la voglia di vincere sempre e ha ancora tutti gli obiettivi alla portata in questa stagione,lui così come i bianconeri”.

