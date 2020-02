Lione-Juventus, le formazioni ufficiali: tridente da Champions

Lione-Juventus, ecco le formazioni ufficiali

SE VUOI GUARDARE LA PARTITA IN STREAMING (LEGALMENTE) CLICCA QUI!

LIONE-JUVE – La Juventus torna di scena in Champions League. I bianconeri, dopo aver vinto il girone in scioltezza scendono in campo per l’andata degli ottavi di finale. Maurizio Sarri punta su quelli che ha valutato come i migliori undici a disposizione per affrontare il Lione di Rudi Garcia e cercare di blindare il suo record di imbattibilità in Europa. In difesa non ci sarà Giorgio Chiellini, che non ha ancora i 90′ minuti nelle gambe e che potrebbe tornare in forma per la sfida all’Inter di domenica o per la gara di ritorno contro i francesi. A centrocampo torna Pjanic e c’è spazio per Rabiot, che ha superato Matuidi nel ballottaggio durato fino all’ultimo minuto. L’attacco – mai schierato in questa Champions League – resta quello delle ultime uscite, con Cuadrado nuovamente schierato da ala destra al fianco di un Dybala in versione falso 9 e di un Cristiano Ronaldo in forma smagliante. Dall’altra parte Rudi Garcia punta sulla difesa a tre, con Denayer, Marcelo e Marçal a proteggere la porta di Lopes. Centrocampo folto, con Aouar e Tousart a innescare le incursioni di Dubois e Cornet. In attacco spazio per il prodigio Dembele al fianco di Toko Ekambi.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Aouar, Tousart, Terrier, Cornet; Dembele, Toko Ekambi. Allenatore: Rudi Garcia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri

SE VUOI GUARDARE LA PARTITA IN STREAMING (LEGALMENTE) CLICCA QUI!