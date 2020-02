Lione-Juventus, la moviola: diversi episodi dubbi

TORINO- Gara discretamente arbitrata da parte di Gil Manzano, che va calando con il passare dei minuti. Diversi episodi dubbi, specialmente nella ripresa, ma rivediamoli: al 27′ giallo a Marcelo. Il difensore del Lione rifila una vera e propria manata in faccia a Dybala, ma riceve solo l’ammonizione. Cartellino arancione più che giallo. Al 37′ il Lione reclama rigore per un sospetto stop di Cuadrado con il braccio, ma il colombiano in realtà ferma la palla con la coscia e successivamente sul petto. Al 53′ Pjanic a terra, reclama la Juve perchè l’arbitro non interrompe il gioco. Giusto al 60′ il giallo per Tousart, che interrompe un’azione di contropiede della Juve. Al 71′ poteva invece starci il giallo su De Ligt, nettamente in ritardo su Dembele. All’83’ la Juve reclama un rigore per una spinta ai danni di Ronaldo, pronto a battere a rete di testa, ma il tocco non è così pesante da risultare passibile di un fischio. All’87’ Dybala pareggia, ma l’argentino è di un pelo in fuorigioco e l’arbitro giustamente annulla senza bisogno dell’aiuto del var. All’89’ dubbio episodio in area del Lione, quando Denayer atterra Dybala con una manata. Se l’arbitro avesse assegnato la massima punizione non sarebbe stato uno scandalo.

