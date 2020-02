Lione-Juventus, il protagonista: Aouar incanta davanti agli occhi di Paratici

TORINO- Con un 1-0 firmato dal gol di Tousart, il Lione vince il primo dei due scontri con la Juventus validi per gli ottavi di finale di Champions League. Francesi che sorprendono i bianconeri, anche per merito dell’ottima partita a centrocampo di Houssem Aouar. Il ragazzo obiettivo di mercato proprio dei bianconeri, incanta nella serata in cui gli osservatori della Vecchia Signora hanno l’opportunità di vederlo da vicino. Classe, passaggi bene eseguiti, dribbling e quel guizzo che, invece, è mancato al collega Pjanic dall’altra parte. Se questo è solo l’inizio, la Juve dovrebbe sbrigarsi ad acquistarlo…

