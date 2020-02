Lione-Juventus, i precedenti in terra francese: due 1-0 in favore dei bianconeri

TORINO- Messo da parte il campionato, con un primo posto blindato dopo la vittoria di Ferrara, la Juventus è pronta ora a rituffarsi sulla Champions. In programma mercoledì sera c’è la sfida in casa del Lione, terza occasione in cui i due club si affronteranno in terra francese. I precedenti sorridono a Bonucci e compagni, vincitori due volte con il risultato di 1-0 nel 2013/14 e nel 2016/17. A decidere, nella prima occasione, fu proprio un gol del numero 19 a 5 minuti dal 90′ dell’andata dei quarti di Europa League. Nel 2016, invece, è un gol di Cuadrado a regalare i tre punti nel girone alla squadra di Allegri, salvata in precedenza da un Buffon in serata di grazia.

