Lione-Juventus, è Bruno Guimaraes l’uomo partita

TORINO- Il Lione ha così avuto la meglio sulla Juventus, vincendo per 1-0 il primo scontro tra le due compagini negli ottavi di finale di Champions League. Francesi vittoriosi grazie alla rete di Tousart nella prima frazione di gioco, anche se ad essere votato man of the match non è stato il calciatore transalpino. La speciale giuria dell’UEFA, infatti, ha optato per Bruno Guimaraes, centrocampista arrivato all’OL nel mercato di riparazione di gennaio.

