Lione-Juve, Ronaldo pronto ad aggiornare lo score

TORINO – Mercoledì sera andrà in scena Lione-Juventus, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri schiereranno in attacco il re della Champions League, che vanta presenze e gol in praticamente in ogni stadio della competizione. Contro il Lione, Cristiano Ronaldo ha già segnato quattro reti e servito quattro assist. Il portoghese sta vivendo un momento straordinario, ha segnato in tutte le gare del 2020 e farà di tutto per migliorare il suo score anche contro il Lione.

