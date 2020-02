Lione-Juve, occhio alle ripartenze dei francesi

TORINO – Il calcio di Sarri, ancora in una versione poco più che embrionale nella Juventus, ha punti deboli e punti forti. Negli ultimi mesi la Juventus ha dimostrato di saper dominare l’avversario quando il pressing si rivela efficace. Arrivare per primi sulle seconde palle è fondamentale per i bianconeri, che altrimenti concedono ripartenze pericolose. Il Lione fa della rapidità e del contropiede una delle sue armi più efficaci, e la Juventus dovrà fare attenzione proprio a questo. Sarà fondamentale tenere i francesi nella propria metà campo per il maggior tempo possibile, evitando di concedere spazio alle imbucate di Aouar e alla rapidità di Cornet.

