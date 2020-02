Lione-Juve, bianconeri in cerca di un nuovo passaggio ai quarti

TORINO- Come riportato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale, nelle ultime cinque stagioni la squadra è approdata ai quarti di finale di Champions League per ben quattro volte, venendo eliminata solamente nel 2016 per mano del Bayern Monaco. La sesta qualificazione consecutiva alla fase ad eliminazione diretta, giunta quest’anno, rappresenta la striscia più lunga di sempre per la Vecchia Signora, che spera di continuare a lungo il proprio cammino.

