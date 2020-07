L’Inter supera la Juve per Emerson Palmieri

TORINO- Secondo alcune indiscrezioni, l’Inter sarebbe prepotentemente tornata alla carica per assicurarsi le prestazioni del terzino sinistro classe 94′ Emerson Palmieri, attualmente in forza al Chelsea. Anche la Juventus sta da tempo seguendo il giocatore, che ha già dichiarato di gradire un ritorno in Italia, ma nelle ultime ore l’Inter di Antonio Conte sembrerebbe aver superato la Juventus. Nuovi aggiornamenti arriveranno sicuramente nelle prossime settimane, visto che con ogni probabilità ad avere l’ultima parola sarà la volontà del calciatore stesso.

