L’Inter pensa a un allenatore ex Juventus

TORINO- Il pareggio di ieri sera contro l’Hellas Verona non è andato giù alla dirigenza interista, che ora inizia a dubitare di Antonio Conte. Per questo finale di campionato la panchina dell’ex allenatore della Juventus è al sicuro, ma già dalla prossima stagione, potrebbe esserci un cambiamento. Per sostituire Conte, come riportato dal collega Fabio Ravezzani su “Radio Radio”, l’Inter sarebbe pronta a fare un’offerta ad un altro ex tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Ma attenzione perché la vera e propria bomba del giorno è un’altra ed è esplosa poco fa, l’annuncio è pesantissimo. Clamoroso Agnelli: “Ecco chi vuole portare a Torino!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<