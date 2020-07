TORINO- L’ex Juventus Mario Mandzukic potrebbe tornare in Serie A, visto che su di lui ci sarebbero parecchi club. Si parla infatti della Fiorentina, del Benevento e della Lazio, ma adesso, anche dell’Inter. Per Antonio Conte infatti, il giocatore potrebbe rappresentare un’alternativa concreta a Dzeko e Giroud, in caso dovessero scegliere altre soluzioni.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<