Lichtsteiner compie 36 anni: gli auguri della Juventus

TORINO- Così come accaduto per altri giocatori che hanno scritto pagine importanti della sua storia, la Juventus ha voluto celebrare il compleanno di Stephan Lichtsteiner. Il terzino svizzero, adesso in forza all’Augsburg, spegne oggi 36 candeline e il club bianconero ha voluto augurargli tanti auguri. Protagonista di sette degli otto scudetti consecutivi, Lichtsteiner ha collezionato 258 presenze con la maglia della Vecchia Signora, realizzando anche il primo gol ufficiale allo Stadium in occasione del 4-1 al Parma della stagione 2011/12: