L’ex Juve Boniek positivo al Coronavirus

TORINO – Anche il nuovo avvio di stagione è stato macchiato dalla moltitudine dei casi positivi emersi nel mondo del calcio, per via del Coronavirus. Tra i tanti, è toccato anche ai nomi più illustri della nostra Serie A, ovvero Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, con quest’ultimo ancora alle prese con la malattia. Ma la stessa sorte è toccata anche a chi non pratica più questo sport o non è più a ‘contatto’ con il mondo del calcio, come capitato in questi istanti all’ex attaccante della Juve Zibì Boniek. Ad annunciarlo è stato il polacco stesso attraverso il suo account Twitter.