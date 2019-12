Levy (pres.Tottenham): “Possiamo trattare Eriksen con club rivali”

TORINO- Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha parlato del futuro di Christian Eriksen ai microfoni dell’Evening Standard. Il danese, in scadenza di contratto a giugno, è nel mirino della Juve, ma non si esclude un trasferimento in Premier League: “Non abbiamo alcuna paura di trattare con un club rivale per i nostri calciatori. Rinnovo? Perchè ciò accada, il giocatore in questione deve volerlo. Se vuole restare, un accordo si trova. Ogni caso poi è diverso, dipende da giocatore a giocatore”.