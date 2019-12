Leonardo: “Felici delle prestazioni di Icardi, ma il suo futuro è nelle sue mani”

TORINO- In queste ultime settimane, il nome di Mauro Icardi è stato nuovamente accostato alla Juventus, che la prossima estate potrebbe decidere di rimpiazzare Gonzalo Higuain. Ai microfoni di Sky Sport, il dirigente del Psg Leonardo ha parlato della situazione del numero 9 argentino, attualmente in prestito all’Inter: “Patti chiari amicizia lunga, come dite voi in Italia. Mauro è un ragazzo molto disponibile, lavora duramente in allenamento ed è assolutamente determinante in partita. Futuro? Dipende da lui, è nelle sue mani. Io, dal canto mio, posso dire che sono molto contento del suo supporto. Stanno venendo fuori molte cose positive su di lui durante questo suo soggiorno a Parigi”.