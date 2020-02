Leiva: “Non mi aspettavo questo percorso, Juve favorita per lo scudetto”

TORINO- Lucas Leiva, leader del centrocampo della Lazio, ha concesso un’intervista ai microfoni di Globoesporte per parlare di scudetto: “Il nostro obiettivo primario era quello di arrivare in Champions, non mi aspettavo questo percorso. I risultati stanno arrivando, abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana e siamo nelle zone alte della classifica. Favorita però resta la Juve, che è abituata a vincere negli ultimi anni. Poi c’è sempre l’Inter, il nostro obiettivo non è cambiato al momento”.

