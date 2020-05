Legrottaglie: “Juve favorita in campionato, ma occhio alla Lazio. Felipe Melo? Sempre stato un tipo esuberante”

TORINO- Nicola Legrottaglie, ai microfoni del Corriere di Torino, ha parlato di alcuni temi legati al mondo Juventus: “Sulla carta i bianconeri sono ancora i favoriti per lo scudetto, ma ci sono molte variabili da considerare in caso di ripartenza. La Lazio per certi aspeti è superiore e, in più, ha anche il fatto di avere meno da perdere da questa lotta. Champions? Per la Juve sarà un bel vantaggio lo stop del campionato francese, che potrebbe penalizzare il Lione. Ma secondo me, in ogni caso, la squadra avrebbe ribaltato la sconfitta dell’andata. Barzagli? Ha avuto una grandissima carriera, ora deve capire cosa sarà meglio per lui per il futuro. Sta attraversando una fase che, anche io, ho attraversato tempo fa agli inizi della mia carriera da allenatore. Felipe Melo? Chiellini è un bravo ragazzo e ha il diritto di scrivere cosa vuole nel proprio libro, poi però deve essere pronto ad incassare le risposte dei diretti interessati. Il brasiliano, specialmente in allenamento, era un tipo esuberante e a volte certi atteggiamenti non fanno bene alla squadra”. Ma attenzione perché intanto Paratici starebbe preparando una clamorosa rivoluzione in vista del prossimo anno: pesanti cessioni e nuovi colpi, arrivano altre enormi novità! >>>VAI ALLA NOTIZIA

