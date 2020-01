Lecce-Juventus, deferito ultrà giallorosso per vendita di biglietti falsi

TORINO- Come riportato quest’oggi dal Corriere Salentino, un ultrà del Lecce è stato deferito per aver venduto biglietti falsi in occasione della sfida tra i giallorossi e la Juventus dello scorso 26 ottobre. In seguito ad una denuncia da parte dei tifosi truffati, il 33enne, riconducibile agli ambienti più caldi della tifoseria salentina, è stato soggetto di una perquisizione da parte degli agenti. Un’invalidità, quella dei biglietti, confermata anche dalla stessa dirigenza leccese.