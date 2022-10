Lecce-Juve, tifosi convinti: “Se Allegri non facesse giocare sempre i dinosauri…”

La Juventus centra la terza vittoria consecutiva in campionato e compie un importante passo avanti in classifica. A decidere la sfida con il Lecce ci pensa Nicolò Fagioli con un bellissimo gol che non lascia scampo a Falcone. Dopo un primo tempo sotto tono, ci hanno pensato i giovani subentrati al posto dei veterani a dare la scossa. Ottime le prove di Miretti e Soule, partita dall'inizio. La scena però se la prendono inevitabilmente Iling Junior e Fagioli che costruiscono l'azione che porta al vantaggio bianconero.

Forse i giovani talenti bianconeri avrebbero meritato più spazio nelle scorse settimane. L'augurio è che Allegri si affidi sempre più spesso a loro nelle prossime partite, visto che in campo non tirano mai indietro la gamba, come invece qualcun altro a volte fa. Come sempre abbiamo raccolto i commenti del pubblico juventino dopo la gara del Via Del Mare. Potete sfogliarli velocemente con noi<<<