Le ultime da Lione: Chiellini e Khedira in tribuna

TORINO- Poco meno di un'ora al fischio d'inizio di Lione-Juventus, primo dei due match tra le compagini per gli ottavi di finale di Champions League. Maurizio Sarri, a causa del limite di sette giocatori da portare in panchina, è stato costretto ad operare alcune esclusioni eccellenti. Non saranno della gara, infatti, Sami Khedira e Giorgio Chiellini, reduci da due stop abbastanza lunghi e non ancora al meglio della condizione.

