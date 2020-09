Le parole di Giorgio Chiellini a Sky Sport

TORINO – La nuova stagione sta per cominciare: la Juventus si prepara ad affrontare un nuovo campionato, ripartendo con un nuovo progetto e una nuova avventura sotto il segno di Andrea Pirlo. Quale voce migliore di quella del capitano per presentare la prossima annata?

Infatti, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rilasciando alcune dichiarazioni sulle prossime sfide della Juve. Il capitano della Vecchia Signora e della Nazionale Italiana ha affermato:

“Siamo solo agli inizi con Pirlo; la nuova stagione sarà strana e difficile perché abbiamo vissuto un’estate complicata. Come ogni anno l’obiettivo è vincere il campionato e abbiamo molta fiducia, consapevoli che possiamo dare tanto. Poi da qui alla fine e complicata, ma ci proveremo fino alla fine con convinzione. Personalmente, l’ultima stagione è stata molto difficile: non mi era mai capitato un infortunio del genere. In questo nuovo anno speriamo di star bene e di poter aiutare la squadra. Tornare in campo con la Nazionale è stato di grande aiuto, perchè ho ripreso un po’ di fiducia con il campo; c’è ancora un po’ da lavorare, ma va bene“.