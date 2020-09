Le parole di Claudio Marchisio su Pirlo e Suarez

TORINO – Torna a parlare della sua Juventus il Principino Claudio Marchisio! L’ex centrocampista della Vecchia Signora, secondo quanto riportato dall’ANSA, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui bianconeri. In particolar modo, ha concesso alcune battute sul nuovo allenatore Andrea Pirlo, con cui ha giocato e vinto tanto dal 2011 al 2015, e sugli obiettivi di mercato.

Sul nuovo mister ha affermato: “Sarà la sua prima esperienza in panchina, ma potrà contare su uno staff di alto livello e potrà migliorare ad ogni giornata. Inoltre, non gli mancano affatto professionalità ed esperienza per gestire lo spogliatoio bianconero“.

Sul mercato, invece, il Principino ha detto: “Si è parlato tanto di Luis Suarez, ma nell’ultima partita della Bosnia sono rimasto impressionato anche da Edin Dzeko: in entrambi i casi, comunque, alla Juve potrà arrivare un grandissimo attaccante“.