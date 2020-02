Le Graet: “Rabiot in Nazionale? Bello vederlo in un club importante”

TORINO – Il presidente della Ferdercalcio francese Noel Le Graet ha parlato di Adrien Rabiot e delle sue ultime prestazioni.

Il numero uno della federazione ha parlato della possibilità di rivederlo in Nazionale dopo le frizioni del passato: “Rabiot non è sospeso ma non ho comunicazioni su di lui. La Nazionale A? E’ complicato se tutti i titolari stanno bene. Non ho mai avuto niente contro Rabiot, è bello rivederlo in un club importante”.

