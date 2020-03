Lapo stuzzica l’Inter: “C’è chi parla fuori dal campo e chi VINCE sul campo”

TORINO- Festa grande in casa Juventus per il successo sull’Inter, storica rivale che in questa stagione è tornata a competere per lo scudetto. I gol di Ramsey e Dybala regalano la vittoria ai bianconeri, dopo una settimana di polemiche in merito alla possibile data in cui questa partita si sarebbe giocata dopo il rinvio dello scorso weekend. Sui social, Lapo Elkann ha voluto quindi stuzzicare i nerazzurri proprio su questo aspetto: “Mio nonno diceva “Che vinca la Juve o che vinca il migliore? Sono fortunato, spesso le due cose coincidono” stasera ancora una volta le due cose coincidono. C’è chi parla fuori dal campo e chi VINCE sul campo”:

