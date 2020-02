Lapo: “Perché alimentare le polemiche? Ci sono priorità che vanno oltre la passione per il calcio”

TORINO – Il rinvio del derby d’Italia ha scatenato una gigantesca polemica sui social network e non solo. Pronta la risposta di Lapo Elkann, che su Twitter ha prima elogiato il lavoro del cugino Andrea, presidente della Juventus: “Non dimentichiamocelo mai, mio cugino Andrea ha fatto tanto per la Juve e per il calcio italiano ed internazionale”. Poi ha mandato un messaggio a chi punta il dito contro la decisione della Lega Calcio: “Viene da chiedermi perché molti in un momento così difficile abbiano la voglia di alimentare polemiche. Ci sono priorità che vanno oltre la passione del calcio di TUTTI”.

