Lady de Ligt fa le prove da ‘mamma’: “Non vedo l’ora di coccolare il mio bambino”

TORINO – Dopo gli scatti sexy che l’hanno visto protagonista sui social nella giornata di ieri, la compagna del difensore bianconero de Ligt, Annekee Molenaar è tornata nuovamente alla carica e stavolta con delle foto davvero dolci. In meno di 24 ore infatti, si è passati dagli scatti senza veli durante un backstage fotografico da urlo che, ha mandato in tilt il mondo dei social, a delle tenere immagini, immortalate all’interno di un aereo, dove la ritraggono mentre gioca affettuosamente con un cucciolo di cane. Sotto al post, la seguente citazione: “Sto volando verso Torino in questo momento. Non vedo l’ora di coccolare il mio bellissimo ‘bambino'”.