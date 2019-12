La top tre degli under20 più costosi: Kulusevski solo secondo

TORINO- La trattativa che porterà Dejan Kulusevski alla Juventus è ormai in dirittura d’arrivo. L’attaccante svedese dovrebbe firmare nei prossimi giorni, svolgendo le consuete visite mediche prima di unirsi al club bianconero a partire dalla prossima stagione. Sky Sport, intanto, ha stilato la top tre degli under20 più costosi di sempre. Kulusevski, con i 43 milioni di euro (35+8 di bonus), si piazza solamente in seconda posizione. Al primo posto il brasiliano Vinicius, rilevato dal Real in cambio di 45 milioni di euro dal Flamengo. In terza posizione una vecchia conoscenza bianconera, quel Moise Kean passato in estate all’Everton per 27,5 milioni. Ma attenzione perché, proprio nelle ultime ore, è arrivata un’altra clamorosa novità di mercato in casa bianconera. Paratici ha deciso, pronto un altro colpo grosso: dopo Kulusevski, ecco il bomber a sorpresa! >>>VAI ALLA NOTIZIA