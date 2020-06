La sorella di CR7 attacca Sarri: “Come si può giocare così?”

TORINO – Non è un segreto che la famiglia di CR7 sia molto unita, sempre stretta attorno al suo campione. Stavolta, dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia, è la sorella Elma a prendere le difese di Cristiano. “Cosa altro può fare? Da solo non riesce a fare miracoli. Non capisco come si possa giocare così comunque… Testa alta, di più non poteva fare” – ha scritto su Instagram Elma Aveiro, raccogliendo l’approvazione a mezzo ‘like’ della madre Dolores e di molti tifosi bianconeri che, apprezzando la stoccata nei confronti del tecnico bianconero, hanno prontamente sfoderato l’hashtag #SarriOut.