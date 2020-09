La società suona la carica sui social

TORINO – La Juventus suona la carica sui social per la nuova stagione! I bianconeri hanno affrontato ieri il Novara in un’altra amichevole pre-campionato, conquistando una mirabolante vittoria per 5-0. La società, questa mattina, ha deciso di pubblicare alcune foto del match: attraverso un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, la Juve ha voluto dare un po’ di “motivazione del lunedì” ai giocatori e ai tifosi, in vista della nuova stagione. Ecco le immagini pubblicate dalla società!